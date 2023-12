La romagnolità attraverso spirito e sapori: un panettone gigante per l'inaugurazione di "Casa Romagna"

Un maxi panettone per la cerimonia inaugurale. Taglio del nastro ufficiale venerdì pomeriggio per "Casa Romagna", l'attività ristorativa ospitata a Palazzo Talenti Framonti in piazza Saffi, vale a dire l'ex Eataly. Al piano terra si trova il Caffì Flora, al primo piano la pizzeria "La Marì" e al secondo piano "L'Osteria". Ne nuovo polo dell'enogastronomia trova spazio la vendita di prodotti del territorio, con lo scopo di valorizzare i piccoli produttori locali, quelli di qualità e già noti sul mercato locale.