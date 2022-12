Appuntamento con la tradizione: la mostra dei presepi per la prima volta nel chiostro di San Mercuriale

Venerdì sera è stata inaugurata la Rassegna Presepi Città di Forlì. Giunta alla 33° edizione, per la prima volta viene proposta all’interno della sala parrocchiale di San Mercuriale, con accesso dal chiostro dell’abbazia dedicata al protovescovo cittadino. L’apertura ufficiale è stata salutata dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, con un taglio del nastro al chiostro di San Mercuriale con l'assessora Paola Casara. Orari di visita sino all’8 gennaio: feriali dalle 15 alle 18.30, festivi dalle 14.30 alle 19. Se quest’anno il Bambinello dovrà per forza di cose “bypassare” l’interno dell’abbazia, tuttora chiusa per restauri, sarà invece presente al Suffragio, per iniziativa del rettore don Paolo Giuliani.