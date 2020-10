Incendio distrugge il negozio per animali: "Ripartiremo più forti"

"Ripartiremo più forti di prima". E' il messaggio di speranza di Simona Buda, titolare insieme a Gianni Casadei del Robinson Pet Shop, l'emporio per animali andato distrutto nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì in un devastante incendio. "Ringrazio chi fin dalle prime ore del mattino, tra clienti ed amici, ci ha contattati per messaggi di solidarietà o per sapere se stavamo tutti bene. I danni causati dall'incendio sono ingenti. Ma nonostante lo shock siamo già carichi per rimboccarci le maniche e ripartire più forti di prima. Chi ci conosce sa che siamo una grande squadra". Da Simona un appello: "Non abbandonateci. Mai come adesso ci metteremo ancora di più il cuore".

