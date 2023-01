Martedì pomeriggio quattro squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute in via del Portonaccio per un incendio sviluppatosi nelle cantine di un condominio e che aveva interessato anche parte delle scale interne alla struttura. Grazie anche all'uso di una termocamera, ogni focolaio è stato individuato e spento. Intervento concluso con la messa in sicurezza dello stabile.

LA NOTIZIA - Paura in una palazzina