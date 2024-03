"Siete il nostro orgoglio", i tifosi della Pallacanestro Forlì abbracciano i mattatori della Coppa Italia

Una mattinata insieme ai giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015. Sabato mattina, in occasione dell'apertura straordinaria del Corner Merchandising, i tifosi hanno potuto incontrare i vincitori della Coppa Italia, concedendosi a selfie e autografi. E' stato possibile acquistare anche la maglia "Campioni", indossata da squadra e staff sul parquet del PalaTiziano per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Prenotabile invece la canotta blu della Coppa Italia al costo di 70 euro più eventuali 10 euro per la stampa del nome e del numero. Pagamento, in contanti, alla prenotazione.