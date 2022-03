Elettrodi e georadar per "fare la Tac" alla statua della Madonna, si lavora per scoprire "cosa c'è sotto"

Sono partiti mercoledì mattina i lavori propedeutici al restauro della statua della Madonna del Fuoco. Per questo l’Amministrazione comunale ha interdetto la sosta sull'area di sedime del monumento di piazza del Duomo. Le indagini sono propedeutiche alla progettazione del restauro della colonna e della statua che si trova in cima. I tecnici sono comparsi mercoledì mattina le recinto della statua per posizionare sensori, elettrodi e macchinari. Le indagini riguarderanno anche il fusto della colonna per individuarne i materiali.