Con l'intelligenza artificiale si entra nell'arte del Miglio Bianco: "Un modo innovativo per raccontare Forlì"

Basta avvicinarsi e farsi scattare una foto per entrare a far parte di un’esperienza interattiva in cui, ognuno, diventa protagonista di un'opera d'arte. Questa è l'essenza di “Architettura Interattiva – visioni dal Miglio Bianco”, installazione inaugurata mercoledì ai Giardini Orselli e che sarà fruibile da tutti i visitatori del centro storico di Forlì. Si tratta di una installazione artistica che lavora con l’Intelligenza Artificiale, realizzata dall’artista contemporaneo Igor Imhoff, progettata per restituire immagini originali con visioni legate alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Miglio Bianco, il percorso monumentale del primo Novecento che congiunge la stazione ferroviaria di Forlì a Piazzale della Vittoria. Partecipando, la propria immagine entra in "un'opera d'arte unica restituita con l'estetica del Miglio Bianco", spiega Francesca Leoni di Vertov Project. Valerio Melandri, assessore alla Cultura di Forlì, sottolinea come si tratti di un'iniziativa "per far conoscere il Miglio Bianco in un modo 'popolare', comprensibile a tutti, e allo stesso tempo innovativo, nuovo, generativo. E poi un modo per regalare a ogni cittadino la sua personale fotografia".