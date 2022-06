Una strada dedicata a Ugo De Castro, fondatore dell'Avis forlivese negli anni '30

Martedì mattina è stata ufficialmente scoperta la targa di intitolazione di una strada a via Ugo De Castro, fondatore dell'Avis di Forlì. La cerimonia è avvenuta nella traversa di via Cerchia, in zona Bussecchio, in occasione della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue che si celebra annualmente il 14 giugno come momento di ringraziamento nei confronti dei donatori di sangue. Ugo De Castro diede inizio a Forlì alle prime attività trasfusionali. La cerimonia è poi proseguita con la presentazione del restauro dell’opera di Maceo Casadei e del riposizionamento della statua “L’urlo” di Gino Del Zozzo presso la 'Casa del Donatore'. Erano presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente di Avis Comunale Forlì Roberto Malaguti.