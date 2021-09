"Viva il maestro Secondo, tutti dobbiamo qualcosa al suo genio", il saluto video di Jovanotti

Il cantante Lorenzo Cherubini "Jovanotti" affida a un video messaggio il suo tributo a Secondo Casadei con grande affetto ed entusiasmo regala parole di riconoscenza per il maestro del liscio. Jovanotti da sempre dichiara il suo amore per il liscio e ogni volta che suona in Romagna non rinuncia a intonare la celebre canzone "Romagna Mia", facendosi accompagnare spesso dai ballerini che trasformano il palco in una colorata balera.