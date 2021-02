"King of pizza" è il contest televisivo internazionale di pizza gourmet, completamente made in Forlì, ideato dal forlivese Dovilio Nardi, titolare della storica pizzeria del Corso, presidente di Nip Food e di World masterchef Italia, oltre che vicepresidente di World masterchef. Il programma vede 20 puntate in onda il lunedì dalle 19.45 su Sky Italia (canale 931) e Canale Italia (al tasto 84 della parabola digitale).