L'Aeronautica Militare celebra un secolo di storia: ecco come Forlì festeggerà la forza armata

L'Aeronautica Militare si appresta a celebra un compleanno speciale, quello dei 100 anni della nascita della forza armata. Saranno numerose le iniziative in programma a Forlì, "città del volo" come l'ha ribattezzata il sindaco Gian Luca Zattini, tra le quali l'open day il 28 marzo del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, con la base di via Solombrini che aprirà le porte ai cittadini con visite guidate. Ad illustrare il fitto programma di eventi è Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo M.A..

FORLI' CELEBRA IL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA - Qui l'articolo completo