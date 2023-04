L'aeroporto di Forlì si promuove al Routes Europe 2023: "Occasione per sviluppare nuove relazioni e future rotte"

L'aeroporto "Ridolfi" di Forlì parteciperà al Routes Europe 2023, il più grande e riconosciuto appuntamento dedicato all’industria dell’aviazione: questa volta sarà organizzato dall’aeroporto di Łódź (Polonia) dal 9 all’11 maggio prossimi. La tre giorni include incontri con i vettori, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking. Sono attesi circa 1.200 ospiti; tra di essi i rappresentanti di oltre 100 compagnie aeree, 300 aeroporti e le figure istituzionali delle principali organizzazioni turistiche europee. È un appuntamento ricorrente che si svolge da ben 25 anni e ha toccato già diversi Paesi. Una vera e propria “piattaforma” di scambio: l’occasione giusta per intrecciare nuove collaborazioni e costruire proficue relazioni commerciali in un ambiente in grado d’offrire ampie opportunità di promozione e accreditamento del brand.

