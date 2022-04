L'anniversario dell'assassinio di Ruffilli: "Una delle menti più lucide per l'Italia e per l'Europa"

Forlì si stringe nel ricordo del professor Roberto Ruffilli a 30 anni dal suo brutale assassinio avvenuto il 16 aprile del 1988. "Ruffilli era uno di noi, un forlivese - afferma Pier Giuseppe Dolcini, presidente della Fondazione Ruffilli - Un grande personaggio sempre vissuto in silenzio, nella modestia. Eppure ci ha lasciato molto, ci ha lasciato studi, racconti, esami di come deve comportarsi la pubblica amministrazione"

Alla cerimonia commemorativa, che si è svolta davanti all’abitazione del Senatore in Corso Diaz, erano presenti autorità e cittadini. "Una delle menti più lucide, più utili per il nostro paese e per l'Europa intera - dichiara il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini - Portiamo ancora oggi le conseguenze di aver perso quella intelligenza e quella lucidità".