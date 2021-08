L'anteprima di Sedicicorto 2021, tutte le novità presentate sul palco dell'Arena San Domenico

Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma dal 1° al 10 ottobre in edizione ibrida, in streaming su MyMovies.it e dal vivo, ha svelato la sua programmazione nell'evento di preapertura, "Tracce di Sedicicorto" alla sua seconda edizione, che si è tenuta martedì sera all’Arena Musei San Domenico. E' stata così introdotta la diciottesima edizione del festival forlivese, tappa importantissima nel panorama internazionale.

