L'impegno della Lilt contro i tumori al seno: "Una diagnosi precoce migliora la qualità della vita"

Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) organizzazione che ha come obiettivo la prevenzione primaria e secondaria delle malattie oncologiche, è impegnata nella campagna “Nastro Rosa”. Scopo della campagna, che si svolge per tutto il mese di ottobre, è quello di sensibilizzare ogni donna sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore alla mammella. In Italia, il cancro al seno è, infatti, il più frequente tumore femminile e la principale causa di morte tra le donne al di sopra dei 40 anni. Un “big killer” che, nel nostro Paese, fa registrare ogni anno 50mila nuovi casi. Sconfiggere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi se gli esami di controllo vengono praticati con regolarità.