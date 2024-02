L'importanza del mangiare sano, nelle scuole arrivano pasti con una dieta equilibrata: la missione del Centro Cottura comunale

Il Centro Cottura produce circa 20.000 pasti a settimana, di cui 6.000 diete particolari per patologie o motivi etico-religiosi. Tra gli obiettivi non solo progettare e confezionare diete equilibrate per gli studenti del forlivese, ma sensibilizzare loro e le loro famiglie sulla rilevanza che ha il mangiare bene. Chiavi per raggiungerli sono l’attenzione per le materie prime, il più possibile biologiche e a km 0, le attività con i bambini nelle scuole e al Centro stesso, il costante dialogo con i genitori per identificare bisogni, criticità e nuove possibilità.