"L'Occidente nel Labirinto", 22esima edizione: il festival torna con un richiamo all'ecologia integrale

Fra ottobre e dicembre continuerà la consuetudine del festival "L'Occidente nel Labirinto" giunto alla sua ventiduesima edizione. promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" di Forlì insieme da una folta rete di associazioni ed enti che quest'anno ampliano e impreziosiscono il cartellone di eventi che variano dagli incontri di idee ai concerti musicali, dalle rappresentazioni cinematografiche a quelle teatrali. Il Festival ha il patrocinio e la collaborazione della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, del Comune di Forlì, di Romagna Acque Spa e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia-Romagna.

Questa edizione del Festival ha scelto come titolo "EcoPolis - Modelli di ecologia integrale tra Forlì e il Mondo". Il richiamo alla ecologia integrale riflette una strategia che non riguarda soltanto le scelte per l'ambiente, ma anche l'idea mediata da Papa Francesco di uno sviluppo sostenibile che difenda l'ecosistema ma promuova anche le persone combattendo contro le disuguaglianze economiche e sociale e promuovendo una crescita umana e relazionale non solo per il nostro Paese ma per l'intero pianeta.