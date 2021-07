L'ode ai piccoli borghi come Rocca viene da un big del calcio, Giaccherini: "E' qui che voglio vivere"

Nell’affermare quanto sia bello vivere in un paese di collina-montagna, il progetto “Cambia Vita” di Vincenzo Bongiorno ha trovato un alleato d’eccezione, il calciatore Emanuele Giaccherini, 36 anni, 422 presenze tra i professionisti condite da 73 gol. Dopo il settore giovanile al Cesena e la gavetta in C2 al Forlì, il ritorno a Cesena ha segnato la sua ascesa, con mister Pierpaolo Bisoli e la doppia promozione dalla C1 alla serie A. Giaccherini è poi approdato alla Juventus, vincendo due Scudetti e una Supercoppa italiana, in Premier League nel Sunderland, e il ritorno in Italia: Bologna, Napoli, Chievo Verona. In Nazionale ha totalizzato 29 presenze con 4 gol. Ad attirare l’attenzione di “Cambia Vita” su Giaccherini è stata la dichiarazione d’amore scritta sui social dal giocatore verso Talla, il piccolo paese collinare (348 metri sul livello del mare) di mille abitanti in provincia di Arezzo dove è cresciuto e dove è tornato a vivere con la moglie e i tre figli. Uno testimonial di eccezione per i piccoli borghi, la cui rivitalizzazione è lo scopo di "Cambio Vita".