"La cultura? E' anche ciclismo!": il messaggio del ct Davide Cassani e dell'assessore Melandri

"La cultura? È anche ciclismo". E' il messaggio che mandano all'unisono l'assessore alla Cultura Valerio Melandri e il commissario tecnico della nazionale,il romagnolo Davide Cassani, che martedì mattina era in Comune a Forlì. Melandri ha colto l'occasione della presenza del ct della nazionale per un saluto e per parlare della passione per la bicicletta.