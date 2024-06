La "Galleria a cielo aperto" giunge alla dodicesima edizione. E via Giorgio Regnoli è una "Mirabilia"

E' giunta alla dodicesima edizione la “Galleria a cielo aperto” di via Regnoli. Il tema di quest'anno è “Mirabilia”. Mirabilia veniva chiamata nel Medioevo la letteratura di viaggio, sorta di guida per aiutare i pellegrini nel loro girovagare, ma sta ad indicare anche meraviglia, cose stupefacenti. La Galleria a cielo aperto attende i visitatori che sappiano cogliere in via Giorgio Regnoli un percorso pieno di meraviglie e di cose straordinarie