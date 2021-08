La lotta contro il covid, "La Cgil è per il vaccino. Serve una misura generalizzata. Inaccettabile non finanziare le malattie per la quarantena"

Il segretario generale della Cgil di Forlì, Maria Giorgini, ha presentato l'edizione 2021 della festa del sindacato, "Aspettando Facciamo Quadrato", che si terrà per il secondo anno in un’unica giornata al parco Incontro di Via Ribolle a Forlì, nel pomeriggio e nella serata di venerdì 3 settembre. Diverse le questioni affrontate, dalla vaccinazione al green pass.

