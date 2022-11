La magia del Natale: la fiera di Forlì si trasforma in un villaggio magico - VIDEO

The Magic of Christmas, La Magia del Natale, è il nuovo appuntamento dedicato alla festa più attesa ed amata dell’anno. L’evento, in programma sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle 10 alle 19, apre la stagione dell’Avvento e trasformerà il quartiere fieristico di Forlì in un tipico villaggio del Natale, un luogo dove vivere una favola per tutta la famiglia insieme al protagonista della festa: un vecchio signore vestito di rosso e con una lunga barba bianca.

Chi è alla ricerca di decorazioni, piccoli pensieri e idee regalo originali, potrà ammirare e acquistare tantissimi progetti creativi realizzati da hobbisti e artigiani, per ricreare anche a casa un’atmosfera raccolta e unica. E, per brillare come una stella nei giorni di festa, tanti accessori da indossare e regalare: gioielli handmade, borse, calde sciarpe, colorati cappelli tricot e tutto quello che la fantasia e l’abilità manuale possono produrre.