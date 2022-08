No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, ha organizzato tre concerti nel mese di agosto che rientrano nel progetto "La musica, un ponte tra i popoli" riportando a Forlì, dopo due anni di Covid, tutti i dieci paesi partner storici del progetto, oltre al Libano, nuovo ingresso grazie al progetto "Forlì per il Libano - For-Libano".