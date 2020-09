La ripartenza dell'Alberghiero Artusi, "Importante la responsabilizzazione dei genitori. Limitiamo le ansie"

A quasi una settimana dalla prima campanella, mai come quest'anno così agognata e incerta, l'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Artusi" di Forlimpopoli sabato ha incontrato le famiglie degli studenti dell'Alberghiero e del Liceo delle Scienze Umane "V. Carducci" per illustrare le nuove modalità organizzative riguardanti la ripresa dell'attività didattica in sicurezza, il tempo scuola e i nuovi spazi a disposizione, a cominciare proprio dalla sede che ha ospitato l'incontro coi genitori, svoltosi nei locali del Cineflash, sulla via Emilia, all'ingresso di Forlimpopoli. A condurre il dialogo con le famiglie è stata la professoressa Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto artusiano.