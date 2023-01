La Sala Prelievi del Morgagni-Pierantoni intitolata al mai dimenticato Maurizio Lentis

A due anni dalla prematura scomparsa di Maurizio Lentis, infermiere e donatore dell’Avis Comunale di Forlì, venuto a mancare nel gennaio 2021 all’età di 46 anni, il ricordo delle sue qualità umane e professionali resta più vivo che mai. Per continuare a conservare nella memoria il suo sorriso bonario, l’Avis di Forlì ha organizzato, nella mattinata di sabato 14 gennaio 2023 all’Unità di Raccolta dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, la cerimonia di intitolazione della Sala Prelievi all’infermiere che tanto si è speso professionalmente in quel luogo. Per lo staff dell’Associazione e per la città è stato un momento di forte commozione, al quale hanno partecipato Roberto Malaguti, Presidente di Avis Forlì, Alessandra Ascari Raccagni, Presidente del Consiglio Comunale di Forlì, il dottor Paolo Masperi, Direttore del presidio ospedaliero di Forlì, insieme ai familiari, agli amici più stretti di Maurizio Lentis e allo staff dell’Avis Comunale.