Alluvione, Bonaccini: "I sindaci hanno già gettato il cuore oltre l'ostacolo. Servono subito risorse"

Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione, conferma il proprio impegno a supporto delle Comunità in cui opera lanciando l’iniziativa “Sosteniamo l’Emilia-Romagna”. Lo ha fatto nell’ambito di una conferenza stampa alla presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, del sindaco di Faenza Massimo Isola, del vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, del sindaco di Cervia Massimo Medri e del presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale. Per Conad sono intervenuti il presidente Mauro Lusetti, il direttore generale Operativo Francesco Avanzini e l’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati Luca Panzavolta

A partire dal prossimo 5 luglio, per 10 giorni, verrà avviata negli oltre 3.300 punti vendita Conad in tutta Italia una raccolta fondi che prevede la partecipazione dei clienti, dei soci e delle cooperative Conad, per sostenere cinque progetti in cinque Comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, a supporto delle Comunità colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Tutti i clienti Conad potranno partecipare a quest’iniziativa devolvendo un contributo alla cassa, a partire da 1 euro o multipli, per ogni spesa effettuata nei punti vendita dell’insegna o presso il canale e-commerce di Conad.

I fondi raccolti attraverso l’iniziativa “Sosteniamo l’Emilia-Romagna" saranno devoluti alle Amministrazioni Comunali a sostegno di cinque progetti di ripristino: il centro sportivo di Borello di Cesena, la palestra comunale "G.Mercuriali" di Forlì, la palestra "Ivo Badiali" di Faenza, la scuola dell'infanzia "Fondo Stiliano" di Lugo di Romagna e la macchina raccolta sale del Parco della Salina di Cervia.

La raccolta fondi della Regione: superati i 44 milioni di euro

Da subito, la Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole colpite da alluvioni o frane causate dagli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023. Tantissime le donazioni arrivate, che hanno superato nel complesso 44 milioni di euro. Da giovedì 22 giugno, fino al 5 luglio, è attivo il numero solidale 45538 per donare tramite sms (2 euro) o chiamata (5 o 10 euro). Sarà possibile dare il proprio contributo anche versando sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e tramite bonifico bancario sul c/c Intesa Sanpaolo, Iban IT16T0306909606100000196876.