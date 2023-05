La spettacolare piena del fiume Montone vista dall'alto

La piena del Montone attira la curiosità dei passanti. Riuniti nel ponte di Porta Schiavonia, con smartphone in mano per osservare la portata del fiume. Dopo le abbondanti precipitazioni continue nelle ultime 36 ore, che in città hanno superato i 65 millimetri di pioggia, il livello idrometrico del fiume ha raggiunto un picco di 4,20 metri, per poi cominciare una lenta discesa, mantenendosi comunque sopra il livello di soglia "gialla" che scatta quando si superano i 3,5 metri. Alle 10 il livello idrometrico era di 3,90 metri, per poi risalire alle 12 a 8,39 metri, superando la soglia "rossa".

Speciale maltempo

