La storia dei motori in mostra, dalle due alle quattro ruote: la passione si vive all'Old Time Show

Il mito Ferrari, il cuore sportivo Alfa Romeo, ma anche la raffinatezza griffata Jaguar e la classe timbrata Porsche. Il primo weekend di novembre vede Forlì capitale dei motori con l'"Old time show", con centinaia di mezzi storici tra auto, moto e camion che hanno trasformato i padiglioni della Fiera di Forlì in un museo storico di importanza assoluta nel territorio. Si tratta della 17esima edizione della manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e il patrocinio dell’Asi.

Un evento di rilievo nazionale per gli appassionati in cerca di emozioni legate al rombo del passato. Accanto alla mostra-scambio, l'esposizione vede la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Nel cuore del salone vive l'affascinante e variegato mondo della storia e della cultura dei motori. Ricca e vasta la scelta di ricambi e accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata. Qui storia, cultura e innovazione accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita dedicata al mondo delle due e quattro ruote d'epoca.

Montaggio: Andrea Bonavita