La tradizione dell'Epifania: i canti dei Pasqualotti di Civitella e Meldola all'ospedale di Forlì

L'atmosfera dell'Epifania all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Mercoledì mattina i Pasqualotti di Meldola e Civitella hanno fatto visita al nosocomio forlivese per festeggiare con canti e doni per operatori sanitari e naturalmente per i piccoli pazienti. Erano accompagnati dal sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e dall'assessore alla Cultura del Comune di Civitella Francesco Samorani. Hanno allietato i presenti e tutto il personale con un piccolo spettacolo musicale, ispirato alle tradizioni del nostro territorio.

Riprese di Leonardo Michelini