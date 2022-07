Arrivano i nuovi lampioni, addio al rosso: ecco il nuovo colore che cambierà l'effetto cromatico di piazza Saffi

E' tempo di novità per Piazza Saffi. Dopo il restyling dell’ellisse che ospita la statua di Aurelio Saffi, con fiori che rendono più armoniosa e piacevole da vedere il cuore della città, sono iniziati i lavori di montaggio dei nuovi lampioni, che, stanno avvenendo "dopo una lunga opera di restauro concordata con la Soprintendenza di Ravenna. Il nodo principale è stato quello del colore, tra il rosso che avrebbe voluto il Comune (è il colore dei pali a cui da decenni sono abituati i forlivesi) e un marrone-bronzo che invece alla fine ha deciso la Soprintendenza e che cambierà l'effetto cromatico complessivo di piazza Saffi. Sono stati montati i primi 7 pali che costituiscono la struttura portante dei nuovi lampioni, la parte costruita ex novo. Poi sarà la volta del montaggio delle campane, dei cestini per i fiori, dell’anello di giunzione frangi acqua e dell’incastro a croce che supporta le vere e proprie luci a led. Infine, verranno posizionati gli ornamenti.

Hanno 88 anni quelli di piazza Saffi, mentre sono ancora più antichi i 4 di piazzale della Vittoria. Quelli in piazza furono realizzati nel 1933 in occasione del rifacimento monumentale dell'arredo del quadrilatero. I lavori si dovevano concludere entro la fine del 2021 e prevedono il riposizionamento di nuovi pali portanti identici ai precedenti, mentre tutte le componenti storiche ornamentali quali basamenti e decori in ghisa, fregi e targhe in bronzo, fioriere, tappi e braccetti porta corpi illuminanti sono stati restaurati. L'intervento si è reso necessario in quanto le strutture portanti stavano mostrando segni di instabilità, degrado ed insicurezza. I ‘vecchi’ pali verranno presi in custodia e tutelati perché rappresentano un patrimonio storico e architettonico della città.