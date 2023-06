Landini (Cgil) a Forlì: "Ristori al 100 percento, impegno da rispettare. Il Commissario coinvolga il territorio nella ricostruzione"

Il Parco Incontro di via Ribolle ha ospitato il segretario nazionale Maurizio Landini in visita a Faenza e Forlì nei luoghi colpiti dall'alluvione. E' stata anche una cerimonia di ringraziamento dei circa mille volontari organizzati dal sindacato nel momento dell'emergenza per rimuovere il fango e per prestare i soccorsi, e dei 400 dislocati nei centri di accoglienza

Leggi la notizia