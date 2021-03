Al parco Dragoni i campi da basket e pallavolo nel nome di Bovo e Marghe: i lavori visti da vicino

Playground per sportivi, ma anche per famiglie. Sono partiti ad inizio marzo i lavori di ricostruzione del campo da basket e da pallavolo al parco Dragoni, intitolati a Matteo Margheritini, il cestita morto nel 2009 a soli 27 anni a causa della leucemia; e Vigor Bovolenta, spirato a seguito di un malore nel 2012 a 37 anni. Un progetto moderno, che andrà a valorizzare l'area verde. La fine dei lavori è attesa per la fine della primavera (fine maggio - inizio giugno).

L’importo dei lavori sfiora i 113mila euro (112.938,39 euro) e prevedono anche l'installazione di un impianto di videosorveglianza, per contrastare il degrado ed episodi di danneggiamento del bene pubblico, ed un nuovo sistema di illuminazione, con pali molto alti. Ad illustrare i lavori è il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. "Siamo molto fieri di quello che stiamo facendo, perchè stiamo rispettando un impegno preso con i cittadini, quello di rivalorizzare un'area da diversi anni oggetto di degrado".