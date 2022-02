"Lavori per 1,7 milioni per un polisportivo moderno, sarà il luogo di aggregazione del quartiere"

Nel quartiere Cava cambierà volto il polisportivo di via Sillaro intitolato a Guido Monti. Sono in partenza una serie di lavori del Comune e del nuovo gestore che renderanno più moderna l'offerta di attività sportiva, ma non solo: l'area – che richiama utenza non solo dalla Cava, ma anche da Villanova, Romiti e altre zone della città, diventerà sempre più una zona di ritrovo, grazie ad un bar e ad una piscina estiva per un'utenza di vicinato che cerca frescura e divertimento in famiglia e con bambini.

