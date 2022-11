Le evoluzioni degli stuntman alla 17° edizione di Old Time Show

La 17° edizione di Old Time Show si conferma come un evento di rilievo nazionale che non delude gli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e alle quattro ruote che hanno fatto la storia. Organizzata da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e il patrocinio di “ASI” (Automotoclub Storico Italiano) Old Time Show propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Una grande esposizione di motociclette e automobili per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte dai più importanti operatori del settore. Un’attenta selezione quantitativa e qualitativa di auto e moto d’epoca.