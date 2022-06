Le musiche per il cinema, suoneranno centinaia di musicisti: in Piazza il 'Concerto per Federico'

L'Associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti torna in Piazza Saffi il 7 alle 21 con un concerto dalla lunga tradizione. Fin dal 1991, anno in cui il pianista Federico Mariotti morì in un incidente stradale, i suoi familiari e i suoi più stretti amici vollero promuovere delle iniziative culturali musicali in sua memoria e dare vita alla scuola di musica che da 30 anni svolge la propria attività a Forlì.