Le pesche del territorio in vetrina: quattro serate di festa, incontri e specialità culinarie. E si celebra Fabio Scozzoli

Giovedì, alle ore 20.00, si terrà l'inaugurazione di "Pesche in Festa", decima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata a uno dei frutti più coltivati in Romagna. L'iniziativa, che si svolgerà nell'area della Parrocchia di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, sarà in programma fino a domenica. "Pesche in Festa" ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Forlì, dell'Unpli, Pro Loco Emilia-Romagna e di Feste e Sagre.