Clima e terrorismo, le problematiche nelle terre che aveva nel cuore Annalena Tonelli. Forlì "Tra gli angeli di Wajir" per aiutare la popolazione

A vent’anni dalla morte di Annalena Tonelli è stato promosso un progetto per dare impulso alle attività che la missionaria forlivese aveva avviato nella sua opera in Kenia, in particolare per il centro di riabilitazione, la scuola per sordi, le iniziative a tutela delle donne. “Tra gli angeli di Wajir”, questo il nome del progetto del Coordinamento Wajiir in collaborazione del Comune di Forlì, mira anche a promuovere il sostegno a piccoli agricoltori e allevatori della zona. Zona che, ai confini tra Kenya e Somalia, è tra le più povere al mondo e proprio lì operarono Annalena Tonelli e Maria Teresa Battistini negli anni Settanta.