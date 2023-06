"Le aziende pagano il tributo invece di assumere disabili, è ora di dire basta": la protesta in zona industriale

A protestare questa mattina, davanti alla Ferretti, è stato l'attivista Marco Campanini disabile ex-candidato sindaco a Pieve di Cento nel 2014 e successivamente candidato consigliere in Regione Emilia-Romagna nel 2020, nonché autore di una pluralità di testi critici inerenti la legislazione in materia di disabilità. La manifestazione è stata diretta contro la legge che permette di derogare all’obbligo di assunzione delle persone con disabilità mediante un contributo che va a finanziare il fondo per l’inclusione lavorativa dei disabili. In Emilia-Romagna – stima Campanini - sono circa 3.167 i posti che nel 2021 sono stati compensati con il contributo, posti di lavoro completamente persi.