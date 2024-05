Lotta al bullismo, la missione di 'Cuori Connessi': "Un progetto vitale che fornisce con la Polizia Postale la strada da percorrere"

La Fabbrica delle Candele ha ospitato mercoledì il "Cuori Connesi day", l’appuntamento organizzato da Unieuro in collaborazione con Polizia di Stato per sensibilizzare giovani e famiglie sui temi del bullismo e cyberbullismo. In questa occasione, Luca Pagliari, giornalista e storyteller, ha presentato le storie contenute nel nuovo libro della collana "Cuori connessi", grazie alla presenza di alcuni protagonisti. Il progetto è nato nel 2016.