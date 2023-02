La Lotteria della Solidarietà premia 4 associazioni che hanno venduto mille biglietti

Venerdì mattina, in Comune a Forlì, i promotori della Lotteria della Solidarietà (Associazione Amici di don Dario, VolontàRomagna, Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena) hanno consegnato i premi a 4 associazioni che hanno raggiunto il traguardo di vendere almeno mille biglietti. Tra i progetti vincenti "Fuoriclasse, ma con classe", promosso dall’associazione Il Pellicano APS di Cesena, finalizzato a trasformare il tempo del provvedimento scolastico di sospensione in un’opportunità di crescita, con apposite attività ludiche e di servizio, finalizzate alla relazione, alla riflessione al dialogo. Sono stati destinati al progetto 2.500 euro.

Altri 1.500 euro sono stati destinati al progetto "Dalla stessa parte", promosso dall’impresa sociale CavaRei di Forlì, che si pone l’obiettivo di promuovere percorsi formativi per operatori sociali coinvolti in attività con giovani disabili e per bambini e giovani diversamente abili, al fine di aumentare le proprie autonomie di vita indipendente. Altri 1.500 euro arrivano a "Incontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica", promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini di Forlì: si tratta di un progetto per attivare momenti di socializzazione aperti al territorio, presso Casa Santa Monica, comunità per mamme e bambini di recente apertura, che si trova a Forlimpopoli presso il Monastero delle Agostiniane. Sono stati destinati al progetto 1.500 euro.

Al progetto "Ricerca di un farmaco per curare la sindrome Rtd", promosso dall’associazione Cure RTD Italia di Forlì, finalizzato ad attività di ricerca scientifica di un farmaco in grado di far assorbire la Vitamina B2 (Riboflavina) nei malati con sindrome RTD, che hanno il gene del trasportatore di tale Vitamina deficitario, sono stati destinati al progetto 500 euro. Infine la Lotteria, come di consueto, ha donato 1.500 euro al "Fondo Carcere" gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.