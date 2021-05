Scia di luci in fila indiana in cielo nella notte: niente ufo, sono gli 'Starlink'

Se non vi è ancora capitato di scovarli nel cielo, potrebbe presto accadere: la segnalazione più recente è di venerdì sera e arriva da Villafranca, ma negli ultimi giorni in tutto il forlivese sono state avvistate delle luci in cielo in fila indiana. Tanti sui social si sono chiesti cosa fossero: stelle, droni, esercitazioni militari o ufo? Nulla di tutto questo: si tratta dei satelliti Starlink, il progetto del produttore aerospaziale 'SpaceX' del magnate Elon Musk che punta ad aumentare la copertura della rete internet sulla terra.

E i satelliti sono visibili anche dall'Italia, quando le condizioni di orbita e il meteo sono favorevoli. Il milionario - ritenuto da molti il nuovo Steve Jobs - ha dichiarato che raggiungerà la copertura quasi globale del mondo popolato entro il 2021. Nella dodicesima missione "Starlink" il razzo Falcon 9 lanciato da Cape Canaveral SpaceX ha messo in orbita altri 60 satelliti che si aggiungono ai 650 già in posizione (1.440 quelli totali previsti per iniziare ad offrire i primi servizi Internet). Dopo aver terminato il proprio lavoro, il razzo è atterrato sulla piattaforma robotica nell'Oceano Atlantico a largo della Carolina del Sud.

Ora sono cominciati i test della operatività della costellazione che, per una copertura globale, potrà arrivare a 12mila satelliti. Con prestazioni che superano di gran lunga quelle dell'Internet satellitare tradizionale e una rete globale senza limiti di infrastrutture di terra, Starlink fornirà internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l'accesso è stato inaffidabile, costoso o completamente non disponibile. Starlink punta al servizio negli Stati Uniti settentrionali e in Canada nel 2020, espandendosi rapidamente fino a raggiungere una copertura quasi globale del mondo popolato entro il 2021.