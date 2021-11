La magica atmosfera del Natale brilla su Forlì: carrozze, angeli e mongolfiere, accese le luminarie da selfie

La magica atmosfera del Natale brilla su Forlì. Sono state accese infatti le luminarie che abbelliscono la città per le festività. Tra le installazioni più significative ci sono angeli, babbi natale, sfere attraversabili, renne, carrozze a cavallo, mongolfiere e sfere di ghiaccio. Illuminati i quattro corsi del centro, via Regnoli, via del Filergiti e altre strade del cuore della città.

Luminarie a sfera in Corso Diaz, Corso Garibaldi, via Giorgio Regnoli, Largo De’ Calboli, Piazzetta Don Pippo, Piazza Cavour, via dei Filergiti, via Gaudenzi, via Bonatti, via Palazzola, via Paradiso, via Fossato Vecchio, via Leone Cobelli, via Allegretti, via Maroncelli e via Solferino. Illuminati i contorni della Rocca Ravaldino, della Torre civica e tutte le facciate di Piazza Saffi. Diversi gli addobbi 3D: in Piazzale della Vittoria ci saranno due angeli annunciatori, uno sul lato di viale Roma e l'altro sul lato del centro della città. In Piazza Morgagni ci sarà un orso seduto con pacco regalo, mentre due mongolfiere saranno installate in Piazza XX Settembre ed una in Piazzetta San Carlo.

VIDEO - La pista di pattinaggio a forma di ellisse

In Piazzetta Don Pippo c'è una sfera 3D attraversabile, mentre in Corso Mazzini-Via Pedriali un Babbo Natale sugli sci. Alla stazione si potranno ammirare stelle 3D, mentre una farà bella mostra di sè ai Musei San Domenico. Piazza Duomo è illuminata da un albero di ghiaccio con regali, mentre in Via delle Torri da tre renne. Una stella cometa gigante svetta in Piazzetta della Misura, mentre ai Giardini Orselli una casetta di Babbo Natale ed una carrozza con cavalli.

Al Mercato Coperto c'è un albero natalizio a spirale, mentre in Piazza Melozzo degli Ambrogi un pupazzo di neve. In Piazzetta Palazzo Battistini è stata installata una sfera di ghiaccio, mentre in Piazzale del Foro Boario un Babbo Natale seduto. Luminarie di benvenuto anche alla rotonda di via Ravegnana all'altezza del casello autostradale, con la scritta augurale “Buone feste” e tappeto di luci. Il tutto in attesa del via ufficiale delle festività, l'8 dicembre alle 17, quando si accenderanno il tradizionale albero di Natale e la Piazza vedrò lo show del videomapping.