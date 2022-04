Un lupo circola in mezzo alle abitazioni, immortalato da un automobilista in transito

Il lupo ad un certo punto attraversa la strada al passaggio del veicolo, per poi divincolarsi lungo la recinzione di un’abitazione

Avvistato un lupo subito fuori Forlì. L’animale viene ripreso da un automobilista, lungo la via Antonio Placucci. Il fatto è accaduto alcune sere fa. Il lupo ad un certo punto attraversa la strada al passaggio del veicolo, per poi divincolarsi lungo la recinzione di un’abitazione. Il video che immortala il lupo è girato in una zona abitata, a due passi dagli ingressi delle case.