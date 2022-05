Lezione all'università: gli studenti di Medicina si cimentano con la "Macchina della verità"

Curiosa lezione per gli studenti del corso di laurea di Medicina, giovedì pomeriggio. E' stata resa disponibile per gli universitari la cosiddetta 'Macchina della verità', che viene utilizzata nei tribunali americani, ma non è permessa in quelli italiani. Gli studenti hanno così simulato dei crimini e lo stato di agitazione conseguente, per studiare il funzionamento dell'apparecchiatura dal punto di vista medico.