FurléTrotter - Madonna del Fuoco, scopriamo la simbolica Chiesina del Miracolo e come si fa la "piadina della Madonna"

Da quasi seicento anni, si rinnova l’affetto del popolo forlivese, e non solo, per la Madonna del Fuoco, patrona della città. Siamo alla vigilia. Per l’occasione la rubrica “Furlè Trotter”, nella settima puntata, è andata alla riscoperta di alcune tradizioni e luoghi legati alla Festa. Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlé Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio. Continua la rubrica video “Furlè Trotter” con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del territorio forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, è giornalista pubblicista dal 2002, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014.

LA FESTA PATRONALE - Il programma delle celebrazioni e le bancarelle in centro