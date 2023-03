Uno degli ultimi voli del maggiore Marco Meneghello: sorvolo su Forlì con una formazione militare a diamante

Eravamo "Vento 81" sulla linea di volo. Terzo velivolo di una formazione di cinque che sorvolò per venti minuti Forlì. Fu il maggiore Marco Meneghello a far vivere agli inviati di ForlìToday Giovanni Petrillo e Alice Bandini l'esperienza del volo a "formazione a diamante", con numerosi forlivesi con gli occhi all'insù incuriositi dalla presenza dei cinque veivoli Siai U-208 del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare con base a Guidonia (Roma) che volteggiavano nell'aria a mo' di Frecce Tricolori. L'ebrezza di una virata "sfogata" (la manovra consiste in una cabrata molto decisa, sino a portare il velivolo quasi in verticale, seguita da una virata con le ali a coltello e quindi una picchiata e richiamata sino a rientrare sulla stessa quota e traiettoria iniziale voltati di 180 gradi) sfruttando il piano verticale di volo.

Un'opportunità per "capire le peculiarità del volo militare - come aveva spiegato il colonnello Michele Cesario, comandante del 60esimo Stormo -. Per quanto riguarda il volo in formazione richiede impegno, sacrificio, professionalità e fiducia. Il leader è quello che deve dare più fiducia a chi lo segue, ma al tempo è stesso è colui che ripone la massima fiducia a chi lo segue. E' una squadra che lavora all'unisono, un aspetto molto importante che cercheremo di trasmettere ai ragazzi durante il corso di Cultura Aeronautica. Nella vita, in qualsiasi impegno lavorativo quotidiano, non si è mai da soli. Il singolo deve metterci il proprio ed essere affidabile e competente".