La piena del Montone, garage e scantinati sommersi dall'acqua: le immagini della forte ondata di maltempo

Garage e scantinati allagati. Parcheggi sommersi dall'acqua. Le piogge si sono fortunatamente esaurite, come annunciato dagli esperti meteo, ma la situazione nel Forlivese è critica dopo la forte ondata di maltempo che ha investito la Romagna dal primo maggio. Questa la situazione a Forlì, dove nella nottata tra martedì e mercoledì il Montone ha toccato il picco della piena, a quota 4,20 metri. Il livello del fiume continua a crescere a Ponte Braldo. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco con le idrovore per ripulire le aree sommerse dall'acqua. In città sono caduti quasi 70 millimetri di pioggia.