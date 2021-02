Associazioni in piazza: "Difendiamo il diritto di scelta, legge sull'aborto sotto attacco"

Un nutrito gruppo di soggetti e associazioni che si battono sulle tematiche femminili si sono date appuntamento per una manifestazione che si è tenuta sabato in piazza Ordelaffi a Forlì, davanti alle prefettura. L'incontro ha avuto come simbolo una mela rossa, una mela insomma come quella che avvelena Biancaneve, per contrastare la recente campagna pubblicitaria di affissioni contro l'aborto che ha illustrato la pillola abortiva Ru486 come un veleno.