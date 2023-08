Gli alluvionati chiedono risposte, oltre 300 persone alla manifestazione in Piazza Saffi. E il sindaco incontra una delegazione

Oltre 300 persone si sono radunate in Piazza Saffi sotto il Municipio per richiedere a gran voce chiarezza all'amministrazione comunale sulla destinazione delle donazioni per gli alluvionati ed iniziare un percorso di dialogo e confronto, pubblico e trasparente, con i comitati delle persone colpite dall’alluvione. La manifestazione è stata organizzata da Forlì Città Aperta. Il sindaco Gian Luca Zattini ha incontrato in Comune una delegazione dei manifestanti, ribadendo il concetto comunicato lunedì in un videomessaggio diffuso sui social.