Scuola e disabili, gli educatori manifestano davanti alla Prefettura per "il giusto inquadramento professionale"

Giovedì il personale dell’inclusione scolastica sarà in presidio, insieme alla Fp Cgil, ha manifestato in Piazza Ordelaffi davanti alla Prefettura. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale per rivendicare un lavoro stabile, una retribuzione adeguata e la valorizzazione delle professionalità degli educatori e degli operatori che lavorano in questo ambito scolastico di ogni ordine e grado.